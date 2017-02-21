В Москве освятили крест колокольни храма Иоанна Богослова

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На Новой площади состоялась церемония освящения креста колокольни храма Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. До 2011 года в этом здании располагался музей Москвы. Затем оно было возвращено РПЦ. Несколько лет здесь шла реставрация. Вскоре на колокольню должны вернуть и колокола.

На Новой площади состоялась церемония освящения креста колокольни храма Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, передает "ТВ Центр".

Этот храм впервые упоминался в летописях середины XV века. Облик в стиле ампир он получил в результате перестройки после пожара 1812 года. А с приходом революции 1917 года, его одним из первых в Москве постигла судьба многих культовых сооружений, которые были разрушены или переданы под хозяйственные и казенные нужды. До 2011 года в этом здании располагался музей Москвы. Затем оно было возвращено РПЦ. Несколько лет здесь шла реставрация. Вскоре на колокольню должны вернуть и колокола.

"Мы надеемся, что, восстанавливая звоны на нашей, уже возрожденной колокольне, мы сможем вернуть Новой площади звуки, которые здесь слышали наши предки, которые строили и этот храм, и те, что не выжили до нашего времени", - сказал настоятель храма, ректор Российского православного университета игумен Петр.

"В Москве он один из первых храмов, который был закрыт и передан в тогдашний коммунальный музей, один из первых храмов, который был обезглавлен. Сначала обезглавлен храм, потом обезглавлена колокольня. Но эти ошибки нам удается исправлять. И весной 2011 года этот храм был передан РПЦ, в ноябре 2011 года крест освятили. А сегодня, в 2017 году, в феврале освящается храм и колокольня. Здесь же располагался музей города Москвы. Поэтому и фасадные работы, и работы по внутреннему убранству - все фактически было отреставрировано. В храме чуть раньше. А в колокольне вот сейчас", - заявил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

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