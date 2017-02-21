Поезд "Москва" проходит испытания перед запуском в метро

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Поезд нового поколения "Москва" выйдет на Таганско-Краснопресненскую линию подземки весной. А пока он проходит испытания перед запуском. Главная цель - проверка всех технических характеристик поезда в максимально приближенных к реальным условиях эксплуатации.

В столичном метро начали обкатку поездов новой серии "Москва". Пока без пассажиров, но в условиях, близких к реальным, передает "ТВ Центр".

В этих поездах увеличено количество поручней, дверные проемы стали шире, есть места для инвалидных колясок, USB-розетки для зарядки гаджетов и интерактивные схемы метро. По результатам испытаний вагоны могут отправить на доработку, если это потребуется.

"Проведены предварительные испытания, которые подтвердили готовность состава к приёмочным испытаниям. В условиях, максимально приближенным к реальным. Новый подвижной состав будет проходить тяговые энергетические испытания, санитарно-гигиенические. В настоящее время состав перегоняют в электродепо "Варшавское" для загрузки мерным грузом и последующих испытаний", - сообщил заместитель главного инженера службы подвижного состава метро Антон Мокрушин.

Первые поезда новой, 765-й серии, планируется запустить на Таганско-Краснопресненской линии уже весной.

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