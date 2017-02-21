Шойгу назвал безусловным приоритетом развитие стратегических ядерных сил

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что развитие стратегических ядерных сил является безусловным приоритетом. При этом он отметил, что в перспективе роль ядерного оружия в сдерживании потенциального противника будет снижаться в пользу высокоточных средств поражения.

Развитие стратегических ядерных сил является безусловным приоритетом. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, наличие ядерного оружия дает стране гарантированное сдерживание агрессии со стороны любого противника.

По его словам, до конца 2020 года оснащенность ядерных сил современным вооружением достигнет 90%, а Ракетных войск стратегического назначения - 62 процентов. При этом министр отметил, что со временем роль ядерного оружия в сдерживании потенциальных агрессоров будет снижаться.

"В перспективе роль ядерного оружия в сдерживании потенциального агрессора будет снижаться. В первую очередь - за счёт развития высокоточных средств поражения. Это крылатые ракеты морского базирования "Калибр", успешно применяемые против террористов в Сирии, комплексы Сухопутных войск "Искандер", современные ракеты для самолётов стратегической авиации", - передает слова Шойгу "Интерфакс".

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