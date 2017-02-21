Ученые доказали, что куриные яйца снижают риск инсульта

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По словам американских ученых, ежедневное употребление яиц увеличивает шанс избежать инсульта. Эксперты отметили, что в этих продуктах содержится целый комплекс веществ, которые создают давление в клетках.

Американские ученые из Мичиганского университета провели исследования, по результатам которых узнали, что куриные яйца могут предотвратить риск инсульта. Об этом сообщает "Русская планета".

"Ежедневное употребление всего одного яйца в день увеличивает шанс избежать инсульта на 12 процентов", - говорится в сообщении.

По словам ученых, в яйцах содержится целый комплекс антиоксидантных веществ. С их помощью создается давление в клетках, благодаря чему и уменьшается вероятность инсульта.

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