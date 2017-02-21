Участвовавший в лотерее москвич лишился 166 тыс. рублей за SMS

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Житель Москвы обратился в суд после того, как потерял более 166 тысяч рублей за отправку почти четырех тысяч SMS-сообщений во время участия в лотерее. Однако Таганский суд столицы не удовлетворил эти требования. Там заявили, что истец участвовал в розыгрыше добровольно.

Житель Москвы, участвовавший в лотерее, потратил более 166 тысяч рублей за отправку почти четырех тысяч SMS-сообщений. Каждое из них стоило 42 рубля, пишет "Ридус".

В результате, мужчина, решив, что его обманули, обратился в суд с иском, в котором попросил обязать организаторов лотереи вернуть ему потраченные средства. По мнению истца, вопросы в лотерее были сформулированы некорректно, а баллы за правильные ответы на них не были внесены в базу данных для определения победителей.

Кроме потраченных денег, он попросил взыскать с ответчика проценты за пользование чужими деньгами, а также компенсировать моральный вред.

Тем не менее, Таганский суд столицы, рассматривавший иск, не удовлетворил эти требования. Там заявили, что истец участвовал в розыгрыше добровольно. Также там отметили, что закон "О защите прав потребителей" не распространяется на отношения между участником и организатором лотереи.