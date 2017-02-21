Украина усилит санкции против России за признание документов ЛНР и ДНР
Теги: Украина санкции порошенко донбасс
Президент Украины Петр Порошенко принял решение усилить санкции против России после того, как Москва признала документы ЛНР и ДНР. Сам украинский лидер отметил, что такой шаг от российского руководства является тревожным явлением.
Президент Украины Петр Порошенко высказался за усиление антироссийских санкций Киева из-за признания Москвой документов самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
Президент висловився за посилення санкцій проти Росії через визнання нею фейкових документів фейкових республік. pic.twitter.com/bJdTut3aOr— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 21 февраля 2017 г.
Между тем, сам Порошенко провел встречу с еврокомиссаром по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидесом. По словам украинского лидера, признание Россией документов самопровозглашенных республик Донбасса тревожит Киев и "требует решительных действий вплоть до усиления санкций", говорится на сайте президента Украины.
Накануне, 21 февраля, в Госпогранкомитете Белоруссии отметили, что не намерены разрешать въезд в свою страну по паспортам ЛНР и ДНР. Лица, не имеющие при себе других документов, дающих разрешение на въезд, будут привлекаться к ответственности "за нарушение правил пребывания иностранных граждан и транзитного проезда через Белоруссию".
Ранее в российском МИД подчеркнули, что указ президента России Владимира Путина о признании документов ДНР и ЛНР соответствует международному праву. В дипведомстве добавили, что вводимые меры рассчитаны на период до урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.
18 февраля Владимир Путин подписал указ о признании документов ДНР и ЛНР. Речь идет о паспортах и удостоверениях личности, документах об образовании, а также семейном положении и о технических паспортах и номерах автомобилей. В частности, жители этих республик смогут без виз въезжать на территорию Россию и выезжать с нее.
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