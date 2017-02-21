В Москве осуждены граждане Украины за продажу девушки в секс-рабство

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Суд в Москве признал виновными двух граждан Украины за попытку продать свою соотечественницу в сексуальное рабство. Андрей Бородач был приговорен к трем годам лишения свободы, а Мария Олейник - к двум с половиной годам колонии общего режима. Они были задержаны в конце октября при продаже девушки покупателю за три тысячи долларов.

Тимирязевский суд столицы признал виновными двух граждан Украины, которые пытались продать свою соотечественницу в сексуальное рабство за три тысячи долларов. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

"Граждане Украины Мария Олейник и Андрей Бородач признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей "Торговля людьми". Суд приговорил Олейник на два с половиной года лишения свободы, Бородача - на три года колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в октябре прошлого года двое злоумышленников вступили в интернет-переписку со своей соотечественницей. Затем они узнали, что молодая женщина остро нуждается в деньгах и готова продать свою почку. Впоследствии, сообщники предложили ей помощь в реализации органа в России за денежное вознаграждение.

При этом оказалось, что граждане Украины намеревались продать соотечественницу в сексуальное рабство. Злоумышленники были задержаны сотрудникам полиции в помещении гостиницы "Мираж" в конце октября при продаже девушки покупателю за три тысячи долларов.

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