Путин призвал Собянина снести "хрущевки" в Москве

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Президент России Владимир Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным. В ходе встречи глава государства, в частности, заявил, что, зная настроения и ожидания москвичей, он считает целесообразным снести пятиэтажные дома - так называемые "хрущевки".

"Хрущевки" в Москве целесообразнее снести, чем их ремонтировать. Об этом в ходе встречи с мэром столицы Сергеем Собяниным заявил президент России Владимир Путин.

"Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением", - цитирует главу государства ТАСС.

По словам президента, все зависит только от бюджетных возможностей столицы и от возможности привлечения инвесторов. Путин также призвал решать проблему с расселением ветхого жилья с максимальным учетом интересов жителей этих домов.

"Я ожидаю именно такой организации работы, при которой все, что мы делаем, идет на пользу людям, улучшает их жизнь. А здесь возникают вопросы, связанные с расселением, с районами будущего места жительства. Нужно сделать так, чтобы это все людей устраивало", - подчеркнул президент.

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