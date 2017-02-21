Путин наградил Виталия Чуркина орденом Мужества посмертно

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Владимир Путин наградил постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина орденом Мужества посмертно. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля. Чуркин скончался накануне из-за проблем с сердцем. Во вторник ему исполнилось бы 65 лет.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин награжден орденом Мужества посмертно. Указ президента о награждении опубликован на сайте Кремля.

"За самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, наградить орденом Мужества Чуркина Виталия Ивановича", - говорится в тексте указа.

Виталий Чуркин скончался в понедельник, 20 февраля, не дожив всего один день до своего 65-летия. Постпред России при ООН, занимавший эту должность более 10 лет, скончался в своем рабочем кабинете.

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