Путин наградил Виталия Чуркина орденом Мужества посмертно
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Владимир Путин наградил постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина орденом Мужества посмертно. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля. Чуркин скончался накануне из-за проблем с сердцем. Во вторник ему исполнилось бы 65 лет.
Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин награжден орденом Мужества посмертно. Указ президента о награждении опубликован на сайте Кремля.
"За самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, наградить орденом Мужества Чуркина Виталия Ивановича", - говорится в тексте указа.
Виталий Чуркин скончался в понедельник, 20 февраля, не дожив всего один день до своего 65-летия. Постпред России при ООН, занимавший эту должность более 10 лет, скончался в своем рабочем кабинете.
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