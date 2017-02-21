16:00, 21 февраля 2017

Появилось видео пожара в детской школе искусств в Москве

Теги:  школа  пожар  Происшествие

Детская школа искусств загорелась в районе Кузьминки в Москве. Возгорание произошло на пятом этаже здания. Учащиеся и учителя эвакуированы из учреждения. Позднее в ГУ МЧС России по Москве сообщили, что пожар удалось ликвидировать.

В детской школе искусств в районе Кузьминки в Москве произошел пожар. Как сообщает ТАСС, пострадавших нет.

В правоохранительных органах столицы отметили, что возгорание произошло в помещении на пятом этаже. Пожарные подразделения эвакуировали детей и учителей из здания, после чего приступили к ликвидации пожара.

Между тем, на сайте ГУ МЧС России по Москве сообщили, что пожар на площади 50 квадратных метров уже удалось ликвидировать. Всего на место происшествия было направлено 16 подразделений.

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