Самолеты США и Британии провели разведку у границ Калининградской области

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Самолеты Великобритании и США провели активную разведку у границ Калининградской области. В настоящее время в регионе проводят учения корабли Балтийского флота.

Самолеты-разведчики США и Великобритании одновременно совершали полеты у границ Калининградской области. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на зарубежные сайты, отслеживающие перемещения военной авиации.

По их данным, американский RC-135W более трех часов вел радиотехническую разведку к юго-западу от Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши. Самолет вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании.

Британский RC-135W вел разведку у российских границ со стороны Балтийского моря. Самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон.

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