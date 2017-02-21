Путин поддержал новую программу сноса "хрущевок" в Москве

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Во вторник Владимир Путин провел рабочую встречу с Сергеем Собяниным. Президент и мэр Москвы обсудили итоги социально-экономического развития столицы, а также масштабные проекты, которые будут реализованы в мегаполисе в ближайшее время. Одним из центральных стал вопрос обновления жилого фонда столицы. А именно - расширение программы сноса ветхих пятиэтажек. Глава государства эту инициативу активно поддержал.

Подводя итоги 2016 года, Сергей Собянин признался президенту – год для Москвы был тревожным. Столица России живет по общим законам экономики, а значит подвержена и рискам. Но даже несмотря на все опасения, большинство основных показателей положительные или вообще рекордные – как, например, объем инвестиций, передает "ТВ Центр".

"С точки зрения привлечения инвестиций в экономику, в этом году 3 процента прироста инвестиций, (впервые) за последние три года. В сопоставимых ценах это, собственно говоря, рекордный показатель. У нас был прирост 1 процент, 1,7 процента, мы не падали все эти годы по инвестициям. А в этом году еще и прирост 3 процента", - отметил Собянин.

Рекордным за всю историю Москвы стало дорожное строительство. Построенные за год транспортные развязки, эстакады, тоннели, отремонтированные шоссе и проспекты в длину составляют 117 километров. Ежедневно 330 тысяч пассажиров пользуются Московским центральным кольцом и трафик растет. Заканчивается успешная программа по сносу "хрущёвок" - 160 тысяч московских семей получили новое жилье. Впрочем, проблема с ветхим жилым фондом еще не решена. В столице остаются пятиэтажки, которые дешевле снести, чем качественно отремонтировать.

"На сегодняшний день мы встали перед такой дилеммой. Мы собираем деньги с этих людей, для того чтобы капитально ремонтировать этот жилой фонд. Зайдя туда, мы увидели целый ряд серьезных проблем. Эти пятиэтажки были построены на срок "до строительства коммунизма", как Хрущев говорил, он предполагал, что, наверное, коммунизм наступит через 25, максимум 50 лет. Но 50 лет прошло, коммунизм не наступил. Хочу показать, в каком виде они находятся", - указал Собянин.

На этом болезненном для москвичей вопросе Сергей Собянин останавливается подробно. В столице - более 1,5 миллионов человек проживает в пятиэтажках, которые не попали под программу сноса. С проблемой к мэру города обратились муниципальные депутаты, затем в Общественной палате предложили разработать новую более масштабную программу переселения. Столичные власти и президент отнеслись к призыву со всей серьезностью.

"Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением. Вопрос только в возможностях столицы, в бюджетных возможностях", - подчеркнул Путин.

"Действительно, такой проект требует огромных финансовых ресурсов, значительных организационных, административных затрат. Мы знаем, с чем сталкиваемся. Сегодня бюджет Москвы достаточно устойчивый. Мы имеем запас прочности. Поэтому с точки зрения финансового запуска видим возможности у города", - сообщил Собянин.

Остаются проблемы, связанные с нормативным регулированием процесса. Пятиэтажки не признаны аварийными, а значит сносить их нельзя. Необходимо менять законодательство. Сергей Собянин заявил, что столичные власти подготовят необходимые предложения.

"Хорошо. Давайте сделаем это, но исходим из того, и я ожидаю именно такой организации работы, при которой все, что мы делаем, идет на пользу людям, улучшает их жизнь. А здесь возникают вопросы, связанные с расселением, с районами будущего места жительства. Нужно сделать так, чтобы это все людей устраивало", - отметил Путин.

Позиция президента совпадает с видением столичных властей. Квартиры будут предоставляться в тех же районах, где располагались старые пятиэтажки. При этом люди получат комфортное жилье, которое раньше для многих было недоступно.

Пётр Вершинин, Артём Рассказихин, "ТВ Центр".