Порошенко просит ЕС ужесточить санкции против России

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Радикалы во вторник митинговали в Киеве. Они требуют от властей ужесточения политики в отношении жителей Донбасса. Ну а президент Украины Петр Порошенко традиционно просит Евросоюз усилить санкции против России. Свое предложение он высказал на встрече с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидесом.

Под стенами Верховной Рады с самого утра собрались представители разных городов Украины. В толпе немало представителей бывших добровольческих батальонов, передает "ТВ Центр". В руках – символика ряда подразделений ВСУ и Нацгвардии. Митингующие требуют не прекращать торговую блокаду территорий Донбасса, не подконтрольных Киеву. Лозунги на плакатах соответствующие - "Покупаешь уголь у оккупантов - убиваешь своих защитников".

"Мы требуем создания временной следственной комиссии в Верховной Раде, которая бы сделала анализ всех торговых операций, которые наша власть осуществляет с врагом на оккупированной территории, таким образом подпитывая террористические организации ЛНР и ДНР. Также мы требуем принять закон, который называет вещи своими именами, признает территории оккупированными, а врагов врагами", - заявил народный депутат Украины Тарас Батенко.

Президент Порошенко вертится как на сковородке. И с радикалами ему ссориться сейчас совсем не с руки - того и гляди очередной Майдан грянет, и перед западными партнерами, которые иногда подбрасывают кредиты, нужно сохранять лицо. Он лично гарантировал, что закон об особом статусе Донбасса, который вытекает из минских соглашений, будет принят и заработает. Все это так и остается невыполненными обещаниями. Но вину за срыв договоренностей, достигнутых в белорусской столице, украинский президент с завидной регулярностью перекладывает на Москву.

На встрече с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Петр Порошенко пожаловался на решение России временно признать документы, выданные самопровозглашенными республиками Донбасса. Он, конечно, не стал углубляться в детали о том, что мера эта была введена исключительно из соображений гуманности, не стал расстраивать еврочиновника и рассказами о том, как сам Киев нарушал права жителей юго-востока страны, не подконтрольных Украине. Но сразу же завел свою любимую песню: на Россию надо давить как можно сильнее.

"Мы сейчас наблюдаем постоянные нарушения минских соглашений. Мы видим не только нарушение режима прекращения огня, но и абсолютно циничное решение о признании фейковых документов фейковых республик. С точки зрения международного права, это уже является элементом признания этих незаконных формирований и де-факто отказа от минского процесса. Считаем, что это тревожное явление, и оно требует действий вплоть до усиления санкций", - заявил Порошенко.

Президент Порошенко уже, видимо не зная, как подружиться с новым хозяином Белого дома, даже начал осваивать лексикон президента Трампа. "Фейковый" - одно из наиболее часто употребляемых главой американского государства слов. Правда, тех, кто в обход украинских властей пытается вести переговоры с Вашингтоном, в Киеве жестко наказывают. Во вторник стало известно о том, что в отношении нардепа от "Радикальной партии" Андрея Артеменко возбуждено уголовное производство. За то, что он разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией, которая предполагала передачу Крыма в аренду Москве. План якобы был передан уже уволенному советнику Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.

На Украине практически официально озвучивается версия о том, что Артеменко свой план о сдаче Крыма в аренду России писал под диктовку из Москвы. Заявление российского МИД о том, что арендовать у самого себя что-либо невозможно, до Киева, видимо, не дошло.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".