Суд в Вене разрешил экстрадицию в США украинского бизнесмена Фирташа

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Министр юстиции Австрии примет решение о возможной экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. 21 февраля апелляцию венской прокуратуры, оспорившей решение об отказе в экстрадиции в США предпринимателя, удовлетворил высший земельный суд Вены.

Высший земельный суд Вены удовлетворил апелляцию венской прокуратуры, оспорившей решение об отказе в экстрадиции в США украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа. Об этом сообщает ТАСС.

"Окончательное решение об экстрадиции теперь за министром юстиции", - отметил судья.

В апреле 2016 года суд Вены вынес решение об отказе в экстрадиции Фирташа в США. Перед этим он был задержан австрийской полицией по запросу ФБР. Его обвинили в создании "преступной группы и подкупе индийских властей с целью обеспечить участие его компании в проекте по разработке титанового месторождения". В марте того же года его освободили под залог в 125 миллионов евро и подписку о невыезде.

Дмитрий Фирташ является четвертым в рейтинге самых богатых людей Украины. Его состояние превышает три миллиарда долларов. СМИ отмечают, что значительную часть доходов предприниматель получил от поставок российского газа на Украину, а также в страны Центральной Европы.