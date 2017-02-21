Юноша спрыгнул с балкона 21 этажа дома в Северном Тушине

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СКР проводит проверку по факту падения юноши с балкона 21 этажа дома на улице Героев Панфиловцев. Инцидент произошел накануне вечером. Отмечается, что молодой человек спрыгнул из-за ссоры со своей девушкой.

Следователи проводят проверку по факту смерти юноши, который упал с высоты 21 этажа жилого дома на северо-западе Москвы. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

"Установлено, что тело 18-летнего молодого человека с повреждениями, характерными для падения с высоты 21 этажа, было обнаружено местным жителем вечером 20 февраля вблизи одного из жилых домов по улице Героев Панфиловцев города Москвы", - сказала Иванова.

По ее словам, в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее портал Life сообщал, что молодой человек спрыгнул с балкона жилого дома в Северном Тушине. Это случилось из-за того, что он накануне поругался со своей девушкой.

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