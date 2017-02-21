Сирийская оппозиция прекратила получать военную помощь от США

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Программа военной помощи сирийской оппозиции на северо-западе САР со стороны США приостановлена. Этот шаг может быть связан с январским нападением экстремистов. Разморозка программы может произойти после реорганизации.

В США приняли решение приостановить программу военной помощи сирийской оппозиции на северо-западе САР, координированную ЦРУ. Об этом сообщает ТАСС.

По словам источников в рядах оппозиции, программа была заморожена после нападения экстремистов, произошедшего в январе. Она будет возобновлена после реорганизации, отметили представители оппозиции.

В США отмечают, что приостановка помощи сирийской оппозиции не связана со сменой администрации в США и приходом к власти президента Дональда Трампа. Там также назвали атаку экстремистов причиной данного шага.

Ранее в феврале стало известно, что запрещенная в России группировка "Джебхат ан-Нусра" создала новую коалицию для борьбы с группировками оппозиции, принимавшими участие в переговорном процессе в Астане.

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