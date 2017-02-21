Британский таблоид обвинил Россию в ядерном взрыве

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Сотрудники британской газеты The Daily Star отметили, что в странах Европы наблюдается повышение радиационного фона. В Норвегии с января якобы зарегистрировано присутствие радиоактивного вещества Йод-131. По мнению журналистов, это может быть связано с вероятным взрывом атомной бомбы в Арктике, который могла устроить Россия.

В британской газете The Daily Star уверены, что Россия могла устроить ядерный взрыв в Арктике. Как утверждает таблоид, атомная бомба могла взорваться в секретной лаборатории. Об этом якобы говорит повышенный радиационный фон в Европе.

Особенно сильно, как утверждают источники, "фонит" на севере Европы. Там с января якобы зарегистрировано присутствие радиоактивного вещества Йод-131. Издание отмечает, что эти частицы обычно появляются из-за взрыва атомной бомбы или аварий, таких, как в Чернобыле или на Фукусиме.

Впервые вещества были обнаружены в северной Норвегии. Затем их в разное время фиксировали в Финляндии, Польше, Чехии, Германии, Франции и Испании. Однако официально никто из стран Европы до сих пор не подтвердил повышение уровня радиационного фона.

Тем не менее, в Пентагоне якобы уже отреагировали на эту информацию, направив в Арктику специализированный самолёт WC-135 Constant Phoenix для подтверждения ядерного взрыва. Такие самолеты занимаются анализом радиационного фона над КНДР.