ДНР: отвод вооружений в Донбассе вновь сорван по вине Киева

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Во вторник в Донбассе по вине украинской стороны вновь был сорван отвод военной техники от линии соприкосновения. Переговоры контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке страны при посредничестве ОБСЕ результата не принесли. Новый раунд намечен на среду.

Киев не стал выполнять взятые на себя обязательства по отводу военной техники от линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявили во вторник представители Минобороны ДНР.

По их предположению, саботаж, скорее всего, связан с готовящимися в столице Незалежной протестами националистов. И руководство Украины пытается так называемые добровольческие батальоны как можно дольше задерживать в Донбассе.

Стоит отметить, что за минувшие сутки силовики более тысячи раз нарушали режим тишины, обстреливая населённые пункты в провозглашенных республиках.

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