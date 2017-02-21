Шойгу: Россия и США могли бы начать совместные действия в Ракке

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По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, Россия и США могли бы начать совместные действия против ИГ в Ракке. Он отметил, что в настоящее время нашей стране ничего не мешает для начала этой работы. Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявлял, что американцы не хотели бы сотрудничать с нашей страной в военном плане.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что наша страна и США могли бы начать совместные действия, направленные против боевиков "Исламского государства" (организация запрещена в России) в сирийском городе Ракка. Об этом он рассказал на встрече со студентами в МГИМО.

"Наша задача - объединить усилия. У нас есть для этого все возможности. У нас есть единый противник - международный терроризм. Мы и американцы признаем его как противника", - приводит слова Шойгу ТАСС.

По его словам, в настоящее время России ничего не мешает для начала совместной работы в Ракке. Шойгу также подчеркнул, что терроризм невозможно победить в одиночку.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис говорил, что США не хотели бы сотрудничать с нашей страной в военном плане. На заседании Совета НАТО в Брюсселе глава военного ведомства также заявил, что с Россией нужно говорить с позиции силы.

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