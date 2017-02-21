Постпред Украины объявил минуту молчания в СБ ООН в память о Чуркине

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Постпред Украины Владимир Ельченко, который председательствует на встрече Совбеза ООН, посвященной конфликтам в Европе, объявил минуту молчания в начале мероприятия в память о постпреде России при всемирной организации Виталии Чуркине. Дипломаты стран - членов Совбеза произнесли речи, назвав его выдающимся дипломатом и "маэстро дипломатии".

В Совете Безопасности ООН почтили память о постпреде России при всемирной организации Виталии Чуркине. Минуту молчания объявил постпред Украины Владимир Ельченко, председательствующий на встрече Совбеза, посвященной конфликтам в Европе.

"В качестве председателя Совета Безопасности я предлагаю провести минуту молчания в связи с кончиной постоянного представителя России Виталия Чуркина", - отметил он.

Российскую сторону на заседании СБ ООН представляет первый заместитель постпреда Петр Ильичев. Кроме того, на мероприятии присутствуют генеральные секретари ООН Антониу Гутерриш и ОБСЕ Ламберто Занньер, передает ТАСС. Представители стран - членов Совбеза отметили заслуги Виталия Чуркина, назвав его выдающимся дипломатом и "маэстро дипломатии". Кроме того, они выразили соболезнования его семье и России.

В частности, генсек ООН Антониу Гутерриш назвал Чуркина "уникально искусным дипломатом", служившим своей стране в один из самых трудных периодов современной истории. По его словам, члены Совбеза приняли заявление для печати, в котором заявили, что скорбят о кончине коллеги.

В свою очередь, Ильичев от имени России выразил признательность участникам заседания за соболезнования. Он подчеркнул, что Чуркин "всегда искал возможности объединения усилий на основе баланса интересов, при этом внимательно выслушивал точку зрения партнеров на переговорах". "За это его уважали те, с кем послу Чуркину приходилось работать, даже те, кто с его подходами не соглашался", - подчеркнул Ильичев.

"Виталий Иванович навсегда останется в нашей памяти как принципиальный, верный делу, которое ему поручено, дипломат, чуткий к проблемам других руководителей, взыскательный, но справедливый учитель", - добавил он.

Накануне, 20 февраля, память Чуркина почтили минутой молчания на заседании рабочей группы по активизации работы Генеральной Ассамблеи ООН.

Виталий Чуркин скончался в понедельник, 20 февраля. Он не дожил до своего 65-летия всего один день. Постпред России при ООН, занимавший эту должность более десяти лет, скончался в своем рабочем кабинете.

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