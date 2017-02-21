ДТП с участием машины инкассаторов произошло в Москве
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На Тверской улице произошла авария с участием инкассаторской машины. В настоящее время нет информации об обстоятельствах ДТП и пострадавших в результате данного происшествия.
В центре Москвы произошла авария с участием инкассаторского автомобиля. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"На улице Тверская в районе дома 4 произошло ДТП с участием инкассаторского автомобиля", - говорится в сообщении. В настоящее время информации о пострадавших, а также об обстоятельствах аварии нет.
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