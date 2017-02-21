Бизнесмена Фирташа задержали в Вене по запросу испанской прокуратуры

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Полиция задержала украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в Вене по запросу испанской прокуратуры. Это произошло сразу после проигрыша апелляционного суда по делу об экстрадиции в США. В пресс-службе предпринимателя эту информацию опровергают.

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ задержан в Вене по запросу испанской прокуратуры. Как передает "Интерфакс", это произошло сразу после проигрыша апелляционного суда по делу об экстрадиции в США.

Вместе с тем, в пресс-службе предпринимателя опровергли информацию о задержании. Там отметили, что Фирташ вместе с командой юристов обсуждает дальнейшую позицию и будет ожидать решения Федерального министра юстиции по вопросу экстрадиции в США в Вене.

Ранее во вторник высший земельный суд Вены удовлетворил апелляцию венской прокуратуры, которая оспорила решение об отказе в экстрадиции Фирташа в США. Судья отметил, что окончательное решение об экстрадиции теперь за министром юстиции.

В марте 2016 года бизнесмен был задержан австрийской полицией по запросу ФБР. Его обвинили в создании "преступной группы и подкупе индийских властей с целью обеспечить участие его компании в проекте по разработке титанового месторождения". Затем он был освобожден под залог в 125 миллионов евро, а также подписку о невыезде. В апреле того же года суд Вены вынес решение об отказе в экстрадиции Фирташа в США.