Лавров: Москва готова обсуждать с Минском любые вопросы

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Москва готова обсуждать с Минском любые темы, в том числе сложные вопросы двусторонних отношений. Во вторник об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров перед началом переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

21 февраля переговоры провели министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Лавров отметил, что нынешняя встреча должна помочь двум сторонам продвигаться вперёд, в том числе в выполнении программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства. В свою очередь, Владимир Макей выразил надежду, что Минск и Москва подойдут к предстоящему 25-летию с момента установления дипотношений с "завоеваниями", а не проблемами.

"Чем больше у нас развивается сотрудничество и партнерство, чем глубже мы переплетаемся в экономическом, гуманитарном и чисто человеческом плане, тем больше возникает задач, которые предстоит решать. Отмечают, что нынешний этап нашей совместной работы происходит на не очень спокойном информационном фоне. Но я хочу заверить всех наших коллег, что взаимодействие между министерствами иностранных дел и другими ведомствами развивается по-деловому и в рабочем режиме. Нам есть, что обсудить: вопросы нашего сотрудничества в ООН, ОБСЕ, в целом по европейским делам с учетом отношений с ЕС и НАТО", - отметил Лавров.

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