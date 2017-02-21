Один человек погиб в результате пожара в центре Москвы

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В квартире на Фрунзенской набережной произошел пожар на площади 20 квадратных метров. В результате возгорания один человек погиб. В МЧС отметили, что у пожарных возникла проблема с проникновением в квартиру из-за двух бронированных дверей.

Один человек погиб в результате возгорания в квартире жилого дома на Фрунзенской набережной в столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Москве.

"В квартире на седьмом этаже в доме №50 по Фрунзенской набережной произошло возгорание в квартире. Площадь пожара составила 20 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Кроме того в МЧС подчеркнули, что у пожарных возникла проблема с проникновением в квартиру. Спасатели долгое время не могли вскрыть две двойные бронированные металлические двери.

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