Постпред США при ООН назвала условия улучшения отношений с Россией

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Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что улучшение отношений с Россией возможно, однако этого не произойдет "в ущерб безопасности наших европейских друзей и союзников". По ее словам, Вашингтон в связи с этим не намерен снимать антироссийские санкции до возвращения Крыма Украине и полного выполнения положения минских соглашений.

США не намерены отменять антироссийские санкции до возвращения Крыма Украине, заявила новый постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Она сказала об этом в ходе дебатов в Совете Безопасности ООН по конфликтам в Европе, передает ТАСС.

По ее словам, США привержены институтам, которые обеспечивают безопасность Европы. "Наша поддержка НАТО непоколебима. Мы работаем над тем, чтобы сделать НАТО еще более эффективной организацией, укрепляя сотрудничество среди нынешних членов альянса и сохраняя дверь открытой для новых союзников, которые соответствуют критериям членства", - подчеркнула она.

Хейли добавила, что Североатлантический альянс обеспечивает военную подготовку и оборудование для повышения боеспособности Украины, Грузии и Молдавии. Говоря о России, дипломат отметила, что эта страна якобы пыталась "помешать тем переменам, которых хотели украинцы". По ее словам, решение Москвы признать документы, выдаваемые в ЛНР и ДНР, является "еще одним прямым вызовом попыткам добиться мира на востоке Украины".

При этом она подчеркнула, что улучшение отношений с Россией возможно, но только не "в ущерб безопасности наших европейских друзей и союзников". "Мы призываем Россию продемонстрировать приверженность миру, полностью выполнив положения минских соглашений", - отметила она.

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