Тиллерсон выразил соболезнования в связи со смертью Чуркина

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре с Сергеем Лавровым выразил соболезнования в связи со смертью Виталия Чуркина. Кроме того, во время диалога стороны обсудили актуальные международные вопросы и двусторонние отношения между государствами.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил глубокие соболезнования от имени американского руководства в связи со смертью постпреда нашей страны при ООН Виталия Чуркина. Об этом сообщается на сайте МИД.

Кроме того, во время диалога стороны обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, а также обсудили ситуацию в двусторонних отношениях между государствами.

Виталий Чуркин скончался 20 февраля, не дожив всего один день до своего 65-летия. Постпред России при ООН, занимавший эту должность более 10 лет, скончался в своем рабочем кабинете. Во вторник президент России Владимир Путин своим указом наградил Чуркина орденом Мужества посмертно.

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