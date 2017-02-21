Птенцы розовых и кудрявых пеликанов появились в Московском зоопарке

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В столичном зоопарке у розовых и кудрявых пеликанов появились птенцы. Им всего два месяца, но они уже догнали по размеру своих родителей. Всего в Московском зоопарке живут восемь розовых и восемь кудрявых пеликанов, не считая нового пополнения.

В Московском зоопарке появились птенцы у розовых и кудрявых пеликанов. Об этом сообщается на сайте департамента культуры столицы.

"В павильоне "Птицы и бабочки" Московского зоопарка можно увидеть птенцов пеликанов — розового и кудрявого. Малышам около двух месяцев, но они уже совершенно самостоятельные и по размеру почти догнали родителей", - говорится в сообщении.

Птенца розовых пеликанов можно отличить по черному цвету оперения. В свою очередь, у детеныша кудрявой особи шея покрыта пухом, а крылья более темные, чем у взрослых птиц.

Всего в столичном зоопарке живут восемь кудрявых и восемь розовых пеликанов, не считая нового пополнения. Размножаются взрослые особи с 2013 года. За все это время у розовых пеликанов появились на свет шесть птенцов, а у кудрявых – два.