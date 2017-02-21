Неизвестный застрелил семью с ребенком в штате Миссисипи

Теги: убийство сша стрельба Происшествие

Четыре человека, в том числе пятилетний ребенок, стали жертвами стрельбы в одном из частных домов на территории округа Лодердейл в штате Миссисипи в США. В момент трагедии в доме находился еще один ребенок, но он не пострадал. Преступник скрылся с места происшествия.

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в одном из частных домов на территории округа Лодердейл в штате Миссисипи в США. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе пятилетний ребенок, передает ТАСС.

Как рассказал шериф округа Уорд Калхун, они являлись членами одной семьи. В момент трагедии в доме находился еще один ребенок, однако он не пострадал.

О том, кто именно застрелил людей и по какой причине, не сообщается. С места происшествия преступник скрылся.