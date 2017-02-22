Установление причин смерти Чуркина займет несколько недель

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Для установления причин смерти Виталия Чуркина нужны дополнительные анализы. Об этом заявили медики, проводившие в Нью-Йорке вскрытие тела постпреда России при ООН. В тесты, пояснили они, обычно входят токсикологический и другие скрининги, проведение которых может занять несколько недель.

Для выяснения причин смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина, который скончался 20 февраля, необходимо провести дополнительные исследования, передает Associated Press.

По словам судмедэкспертов, необходимо провести дополнительные процедуры, в том числе токсикологические и другие анализы. Они могут занять несколько недель.

Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля за день до своего 65-летия. По неофициальной версии, причиной смерти является сердечный приступ. Накануне президент Владимир Путин посмертно наградил дипломата орденом мужества "за самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту".

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