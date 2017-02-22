В ДТП с участием грузовика на МКАД погибла женщина

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На МКАД произошло смертельное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. В результате аварии погибла женщина, еще один человек пострадал.

Жертвой ДТП на 49-м километре МКАД стала женщина, передает АГН "Москва". По информации очевидцев, грузовик подмял под себя микроавтобус.

"На 49-м километре МКАД произошло столкновение грузовика с микроавтобусом. В результате аварии один человек погиб и один пострадал», - сообщили агентству в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

По данным РЕН ТВ, погибшая - 40-летняя Людмила П. Также названо имя пострадавшей женщины - это 50-летняя Марина К. Она госпитализирована с переломом руки, переломом левой ноги и ушибами. Кроме того, по словам источника издания, травмы получил 37-летний водитель Сергей Н. Он доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

В настоящий момент на месте работают медики и спасательные службы.

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