ОБСЕ предупредила об опасности возобновления боев в Донбассе

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В Донбассе с новой силой могут вспыхнуть боевые действия с использованием тяжелого вооружения. Об этом заявил Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер. По его словам, уже сейчас в регионе используется взрывчатка и минометы.

Киев сорвал согласованный отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения в Донбассе. Переговоры контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины при посредничестве ОБСЕ результата не принесли. На среду намечен новый раунд, передает "ТВ Центр".

Украинская сторона пока так и не приступила к выполнению взятых на себя обязательств. Об этом заявили накануне представители Минобороны ДНР. По их предположению, саботаж скорее всего связан с готовящимися в Киеве протестами радикалов. Поэтому руководство Украины пытается как можно дольше задерживать в Донбассе так называемые добровольческие батальоны.

Стоит отметить, что за минувшие сутки силовики более тысячи раз нарушали режим тишины, обстреливая населённые пункты в провозглашенных республиках.