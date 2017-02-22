ОБСЕ предупредила об опасности возобновления боев в Донбассе
В Донбассе с новой силой могут вспыхнуть боевые действия с использованием тяжелого вооружения. Об этом заявил Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер. По его словам, уже сейчас в регионе используется взрывчатка и минометы.
Киев сорвал согласованный отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения в Донбассе. Переговоры контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины при посредничестве ОБСЕ результата не принесли. На среду намечен новый раунд, передает "ТВ Центр".
Украинская сторона пока так и не приступила к выполнению взятых на себя обязательств. Об этом заявили накануне представители Минобороны ДНР. По их предположению, саботаж скорее всего связан с готовящимися в Киеве протестами радикалов. Поэтому руководство Украины пытается как можно дольше задерживать в Донбассе так называемые добровольческие батальоны.
Стоит отметить, что за минувшие сутки силовики более тысячи раз нарушали режим тишины, обстреливая населённые пункты в провозглашенных республиках.