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Российские военные в Сирии за сутки провели шесть гуманитарных акций в городе Алеппо и в населенном пункте Дахият-аль-Матар в провинции Дамаск. Всего жителям доставлено 5,6 тонны гумпомощи.

В Сирии боевики из оппозиционных группировок и запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра"" атаковали совместный гуманитарный конвой Международного Красного Креста, Красного Полумесяца и ООН. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В результате нападения погибли и получили ранения мирные жители и бойцы правительственной армии. Конвой из 35 грузовиков вёз в пригород Хомса продовольствие, медикаменты и зимние вещи для 50 тысяч человек. Однако доставить помощь так и не удалось. Часть груза после нападения была разграблена боевиками. Представители международного Красного креста уже заявили, что подобная ситуация неприемлема. И никакие политические и военные действия не должны мешать доставке гуманитарной помощи в пострадавшие районы Сирии.

Тем временем, российский Центр по примирения враждующих сторон отметил за сутки десять нарушений режима прекращения огня. Но несмотря на сложную обстановку, наши военные провели семь гуманитарных акций. Помощь получили более трех тысяч сирийцев в провинциях Алеппо и Дамаск. Им переданы около четырех тонн хлеба и сотни продуктовых наборов общей массой более пяти с половиной тонн. Кроме того, российские самолеты с использованием парашютных платформ доставили в осажденный боевиками Дэр-эз-Зор 20 тонн гуманитарных грузов, полученных сирийскими властями по линии ООН.