Трамп отметил вклад Чуркина в развитие отношений с США

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Соболезнования в связи со смертью постпреда России при ООН Виталия Чуркина выразил президент США Дональд Трамп. По его словам, дипломат сыграл важнейшую роль в развитии отношений двух стран, в том числе в вопросах международной безопасности.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной постпреда России при ООН Виталия Чуркина. Об этом говорится в заявлении, распространенном Белым домом, передает "ТВ Центр".

Трамп напомнил, что российский дипломат работал с американскими партнерами в Нью-Йорке более десяти лет. Несмотря на то, что Вашингтон иногда не соглашался с позицией Москвы, Виталий Чуркин сыграл важнейшую роль в сотрудничестве с США по ряду ключевых вопросов международной безопасности, говорится в заявлении.

Виталий Чуркин скончался в понедельник, 20 февраля, не дожив всего один день до своего 65-летия. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

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