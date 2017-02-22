На побережье Ливии нашли тела 74 мигрантов

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Шторм выбросил на побережье Ливии тела 74 мигрантов. По предварительным данным, они пытались пересечь Средиземное море и попасть в Европу.

На побережье Ливии обнаружены тела 74 мигрантов. Среди погибших в основном выходцы из Центральной и Западной Африки, передает "ТВ Центр".

Недалеко от берега также была найдена пробитая надувная лодка. По данным ливийского Красного Полумесяца, на месте трагедии еще остаются тела погибших, но спасатели не могут к ним подобраться из-за шторма. Поисковая операция продолжается.

Обстоятельства гибели людей пока неизвестны.По предварительной версии, лодка с мигрантами потерпела крушение несколько дней назад, в ней могли находиться до 150 человек. Они пытались пересечь Средиземное море и добраться до Европы, но попали в шторм.

Тем временем береговой охране Италии удалось спасти 630 нелегальных мигрантов. Среди них около 70 женщин и детей. На надувных лодках они также направлялись к берегам Старого Света. По данным Международной организации по миграции, за последний год по морю в Европу перебрались свыше 360 тысяч беженцев, более пяти тысяч человек погибли.