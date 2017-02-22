Климкин призвал лишить Россию права вето в Совбезе ООН

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН при рассмотрении вопросов, связанных с украинским кризисом. По его словам, Москва является одной из сторон конфликта в Донбассе. Климкин напомнил, что согласно Уставу ООН, "сторона, участвующая в споре, должна воздержаться от голосования при принятии решения".

Россию необходимо лишить права вето в Совете безопасности ООН при рассмотрении вопросов, связанных с украинским конфликтом. Об этом на заседании Совбеза заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, Россия является одной из сторон конфликта в Донбассе.

"Нам необходимо срочно реформировать Совет Безопасности, чтобы прекратить злоупотребление правом вето. Совет Безопасности должен быть способен эффективно реагировать на кровавые конфликты вне зависимости от возможного присутствия стороны конфликта за этим столом в качестве постоянного члена СБ", - приводит слова Климкина ТАСС.

Министр напомнил, что в соответствии с третьим параграфом статьи 27 Устава ООН, "сторона, участвующая в споре, должна воздержаться от голосования при принятии решения". Однако, по его словам, это правило "вопиющим образом" игнорируется. Климкин подчеркнул, что для соблюдения прописанного в Уставе правила необходимо установить четкие процедуры.

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