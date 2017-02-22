Пятеро мужчин изнасиловали двух уборщиц в центре Москвы

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В Москве пятерых мужчин заподозрили в изнасиловании двух девушек. По предварительной версии, потерпевшие пришли в квартиру, чтобы сделать уборку. Мужчины силой напоили женщин, а затем изнасиловали.

В Москве задержана компания из пятерых человек. Мужчины подозреваются в изнасиловании двух девушек, передает Life.

Инцидент произошел накануне в Пресненском районе столицы. В полицию обратился мужчина и сообщил, что соседи жалуются на шум из его квартиры, где идет ремонт в его отсутствие. Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили в квартире пятерых мужчин, один из которых был нанят для ремонта, и двух девушек.

По предварительной версии, девушки пришли туда по объявлению, чтобы сделать уборку. Они не знали, что там их поджидает компания. Как утверждает источник издания, мужчины силой напоили женщин, а затем изнасиловали.

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