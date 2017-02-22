Трамп намерен пойти на сделку с Россией

Теги: Политика сша трамп россия

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп намерен добиться сделки с Россией. По его словам, сотрудничество двух стран будет развиваться в сфере экономики и борьбы с терроризмом. При этом Спайсер подчеркнул, что глава государства будет действовать в интересах США.

Дональд Трамп намерен добиться сделки с Россией, которая не удалась предыдущим администрациям. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Он ясно дал понять, что если у него получится добиться сделки с Россией - чего не смогли добиться несколько прежних администраций - он так и сделает. Ну а если это у него не получится - то нет", - цитирует его "Интерфакс".

По словам Спайсера, успехи Трампа в бизнесе говорят о том, что ему удастся добиться результата. Президент США намерен найти общие интересы с Россией борьбе с терроризмом и в сфере развития экономики. Спайсер подчеркнул, что в этих направлениях будет продолжаться взаимодействие двух стран.

"Если он сможет достичь соглашения - так оно и будет, а если нет, то нет. Но он постарается. И в тех сферах, в которых другие потерпели неудачу, он сделает все возможное, если это в интересах США", - подчеркнул пресс-секретарь Белого дома.

Читайте также:

Трамп отметил вклад Чуркина в развитие отношений с США

Постпред США при ООН назвала условия улучшения отношений с Россией

Сирийская оппозиция прекратила получать военную помощь от США