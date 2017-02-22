К разминированию Алеппо подключились сирийские саперы

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В Алеппо к разминированию приступила первая группа сирийских саперов. Она подготовлена российскими специалистами, которые накануне вернулись на родину.

Сотни гектаров некогда полезных земель сегодня представляют из себя сплошное минное поле. Промзона Алеппо - это череда предприятий, энергетических объектов, складских помещений. В довоенное время сирийская северная столица - промышленный центр страны. Именно таким помнят город местные жители, передает "ТВ Центр".

Разбор завалов и разминирование территории - ближайшая перспектива. К работе уже подключился сирийский отряд саперов. Неразорвавшиеся снаряды и мины, а также самодельные взрывные устройства. Это первые находки сирийских саперов. Уничтожаются на месте. Так безопаснее, в первую очередь, для самих специалистов.

Сирийские саперы в полной экипировке, переданной российскими коллегами. Наши военные оставили и современное оборудование. По сути, снабдили учеников всем необходимым.

Российский отряд саперов покинул Алеппо. Однако несколько преподавателей продолжают работу в международном противоминном центре. Впереди большая работа. Российские специалисты разминировали в основном жилые кварталы, чтобы в свои дома могли вернуться люди. Огромная территория пригорода все ещё представляет минную ловушку. Забыть только что полученные знания сирийским саперам возможности не представится.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров. "ТВ Центр", Сирия.