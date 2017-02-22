Последняя в истории ракета "Союз-У" вывела "Прогресс" на орбиту

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Грузовой космический корабль "Прогресс МС-05" вышел на орбиту и взял курс к Международной космической станции. На орбиту его вывела ракета-носитель "Союз-У". Это был последний пуск этого носителя в его истории. Последующие запуски будут проводиться с использованием ракеты "Союз-2.1а".

В среду утром с космодрома "Байконур" успешно стартовала последняя ракета-носитель "Союз-У" с транспортным кораблем "Прогресс-М". Ракета вывела на орбиту грузовик, который потом своим ходом отправится к МКС, передает "ТВ Центр".

На борту две с половиной тонны грузов - это топливо, оборудование, скафандр нового поколения для работы в открытом космосе "Орлан", а также посылки для космонавтов и астронавтов. Стыковка корабля со станцией запланирована на утро 24 февраля. Это первый запуск "Прогресса" после произошедшей в декабре прошлого года аварии.