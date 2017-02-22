Опрос показал улучшение отношения к Путину в США

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Согласно опросу социологической службы Gallup отношение американцев к президенту России Владимиру Путину улучшилось. Организаторы исследования считают одним из факторов подъема положительного рейтинга российского лидера более позитивный взгляд на него со стороны представителей Республиканской партии.

Американцы стали лучше относиться к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование социологической службы Gallup.

"Американцы видят российского президента Владимира Путина в лучшем свете, чем два года назад. Теперь 22% говорят, что придерживаются благоприятного мнения о Путине. В 2015 году соответствующий показатель равнялся 13%. Доля людей, положительно относящихся к российскому лидеру, стала самой большой с 2003 года", - отметили авторы исследования.

При этом, число американцев, негативно относящихся к президенту России, осталось неизменным - 72% опрошенных. Число равнодушных по отношению к Путину в США уменьшилось.

Причиной подъема положительного рейтинга российского президента социологи считают более позитивный взгляд на него со стороны представителей Республиканской партии. В частности, сыграло свою роль желание Дональда Трампа улучшить отношения с Россией, после их охлаждения при предыдущем президенте Бараке Обаме.

Социологи подсчитали, что доля республиканцев, положительно воспринимающих Путина, с 2015 года выросла на 20%. Также существенно увеличилось число независимых избирателей, положительно относящихся к российскому лидеру. Их стало на 11% больше. Доля демократов, позитивно воспринимающих Путина, наоборот - уменьшилась на 5 процентов.

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