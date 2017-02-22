Сотрудника посольства КНДР заподозрили в убийстве Ким Чен Нама

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Полиция Малайзии просит посольство КНДР разрешения допросить второго секретаря дипмиссии по делу об убийстве Ким Чен Нама. Его, а также сотрудника северокорейской авикомпании Air Koryo, подозревают в причастности к убийству брата Ким Чен Ына.

Второй секретарь посольства КНДР в Малайзии может быть причастен к убийству брата северокорейского лидера Ким Чен Нама. Об этом в среду сообщил руководитель малайзийской полиции Халид Абу Бакр, передает местный телеканал Bernama. Кроме того, в причастности к расправе над родственником Ким Чен Ына подозревается сотрудник авиакомпании Air Koryo.

Абу Бакр сообщил, что власти Малайзии уже направили запрос послу КНДР с просьбой допросить обоих.

"Мы надеемся на сотрудничество со стороны корейского посольства, и оно даст нам возможность допросить их в кратчайшие сроки. Если нет, мы заставим их выйти к нам", - заявил шеф полиции.

Всего по его словам, в причастности к убийству Ким Чен Нама подозреваются пять северокорейских граждан. Четверо покинули Малайзию в тот же день, еще один арестован.

Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Две женщины брызнули ему в лицо какой-то жидкостью. Он почувствовал себя плохо и по дороге в больницу скончался.