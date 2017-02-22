09:09, 22 февраля 2017

В Новой Москве мужчину изрезали и обокрали на две тысячи долларов

Теги:  ограбление  Происшествие  москва

Неизвестные напали с ножом на мужчину в Новой Москве. Они похитили у него сумку, в которой находилось более двух тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

В Новой Москве неизвестные совершили вооруженное нападение на мужчину, передает РЕН ТВ. Пострадавший госпитализирован с порезами.

Инцидент произошел в поселке Мосрентген. Злоумышленники напали на пострадавшего с ножом и похитили у него сумку, в которой были две тысячи долларов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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