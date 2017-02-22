В Новой Москве мужчину изрезали и обокрали на две тысячи долларов
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Неизвестные напали с ножом на мужчину в Новой Москве. Они похитили у него сумку, в которой находилось более двух тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
В Новой Москве неизвестные совершили вооруженное нападение на мужчину, передает РЕН ТВ. Пострадавший госпитализирован с порезами.
Инцидент произошел в поселке Мосрентген. Злоумышленники напали на пострадавшего с ножом и похитили у него сумку, в которой были две тысячи долларов.
Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
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