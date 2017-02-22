Салют в честь Дня защитника Отечества в Москве запустят с 16 площадок
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Праздничные салюты в честь Дня защитника Отечества запустят на 16 площадках в Москве. Праздничные залпы прогремят с 21:00 до 21:10. Главными точками для запуска станут Воробьевы горы и Поклонная гора. С последней будет вестись прямая трансляция.
В честь Дня защитника Отечества в Москве запустят салюты на 16 площадках. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
Наблюдать праздничные залпы можно будет с 21:00 до 21:10. Десять тысяч выстрелов будут сделаны из 72 салютных установок. Диаметр купола каждого из салютов составит 300 метров. Кроме того, для шумового эффекта во время салюта будут произведены холостые выстрелы из 18 76-миллиметровых пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.
Главными точками для запуска салютов станут Воробьевы горы и Поклонная гора. С последней будет вестись прямая трансляция на сайте мэра и правительства Москвы. Там же можно ознакомиться с полным списком салютных площадок столицы.
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