Прокуратура подготовила новое дело против главы "Почты России"

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Прокуратура направила в Следственный комитет материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении нового уголовного дела против главы "Почты России" Дмитрия Страшнова. По данным надзорного ведомства, он незаконно выписал своим заместителям премии почти на 270 миллионов рублей по итогам работы в 2014-2015 годах.

В отношении гендиректора "Почты России" Дмитрия Страшнова готовится второе уголовное дело. Как пишет "Коммерсант", материалы, уже направленные прокуратурой Москвы в Следственный комитет, подготовлены по статье о злоупотреблении полномочиями.

В августе 2014 года Страшнов утвердил положение о премировании сотрудников, рассказали газете источники в надзорном ведомстве. В нем указано, что вознаграждение по итогам работы за полгода или год сотрудникам аппарата выплачивается только при достижении определенных показателей, именуемых как "выполнение средневзвешенного процента целей предприятия".

В распоряжении столичных прокуроров оказалось заключение управления федерального казначейства по Москве, из которого следует, что в 2014 году убытки "Почты России" от падения продаж превысили четыре миллиарда рублей. А "по значительному количеству показателей" запланированных результатов достигнуто не было, и они даже снизились по сравнению с 2013 годом.

Несмотря на это, в 2014–2015 годах Страшнов незаконно, как полагают в прокуратуре, выписал своим заместителям премии на общую сумму почти 270 миллионов рублей. Таким образом, глава "Почты России" причинил ущерб предприятию, поскольку вознаграждение возможно только при достижении определенных показателей работы.

В "Почте России" на это заявили, что не в курсе работы прокуроров, но заметили, что все данные о премировании сотрудников передаются в правительство, как того требует закон.

В ноябре 2016 года прокуратура уже пыталась добиться возбуждения уголовного дела о злоупотреблении полномочиями против Страшнова. Тогда она заподозрила его в том, что он сам незаконно получил премию 95 миллионов рублей. "Я выражаю удивление эскалацией ситуации с моими зарплатами и бонусами", - комментировал глава "Почты России". СК пока не завершил доследственную проверку по этому делу.

Ранее ситуацией вокруг премии Страшнова заинтересовались в Кремле, Минкомсвязи, а также вице-премьер Ольга Голодец.

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