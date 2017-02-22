Крашенинникова: Трамп набрал в команду самых агрессивных генералов

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Советник Международного информационного агентства "Россия Сегодня" Вероника Крашенинникова в эфире программы "События. 25-й час" рассказала о том, чего ждать от внешней политики США, а также о том, что сможет противопоставить Соединенным Штатам российская дипломатия.