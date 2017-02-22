Крашенинникова: Трамп набрал в команду самых агрессивных генералов
Теги: сша международные отношения События. 25-й час россия
Советник Международного информационного агентства "Россия Сегодня" Вероника Крашенинникова в эфире программы "События. 25-й час" рассказала о том, чего ждать от внешней политики США, а также о том, что сможет противопоставить Соединенным Штатам российская дипломатия.
Президент США Дональд Трамп намерен придерживаться силовой дипломатии. В его команде собрались самые агрессивные генералы, которых увольняла предыдущая администрация. Об этом в эфире программы "События. 25-й час" рассказала советник Международного информационного агентства "Россия Сегодня" Вероника Крашенинникова. Однако, по ее словам, благодаря оружию и дипломатии России есть, что противопоставить любым выпадам со стороны США.
Полную версию комментария смотрите в видео.