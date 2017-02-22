Янукович предрек Украине досрочные выборы

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В Донбассе нужно провести референдум о статусе региона в случае невыполнения Минских соглашений. Об этом заявил бывший президент Украины Виктор Янукович в интервью по случаю третьей годовщины госпереворота в стране. Кроме того, по его мнению, Украину ждут досрочные парламентские и президентские выборы.

Бывший президент Украины Виктор Янукович уверен, что страну ждут досрочные парламентские и президентские выборы. Такое мнение он высказал в интервью ряду российских и украинских СМИ по случаю третьей годовщины "майдана", пишет ТАСС.

По мнению Януковича, на Украине сложилась патовая ситуация, когда народ не верит политикам, а рейтинги всех политических партий и всех политиков находятся на очень низком уровне

"Если нынешняя власть сейчас не решит вопрос мирного урегулирования, а выход возможен только через Минские соглашения, то неизбежны досрочные парламентские и президентские выборы", - уверен экс-президент.

Кроме того, Янукович считает, что на Украине нужно провести референдум по статусу Донбасса для урегулирования ситуации в регионе.

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