В Москве автомобиль бойца MMA протаранил Lexus с ребенком

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На проспекте Вернадского произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии ранения получила женщина - пассажир иномарки Lexus, в которую врезался автомобиль BMW чемпиона мира по боям без правил Юсупа Шуаева. Ребенок, находившийся в Lexus на заднем сиденье, не пострадал.

В Москве автомобиль BMW не остановился на красный свет светофора и врезался на перекрестке в иномарку Lexus. Судя по видео, от удара машину отбросило на несколько метров.

В результате ДТП пострадала пассажир Lexus 40-летняя Мария Н. Ее доставили в больницу с различными травмами. "Я кормящая мама. В момент аварии в люльке на заднем сиденье находился наш ребенок. Слава богу, он не пострадал", - сообщила она в интервью Life.

Виновник аварии – 22-летний спортсмен, боец MMA в тяжелом весе Юсуп Шуаев. В 2015 году он завоевал кубок мира по боям без правил. Кроме этого, Шуаев является чемпионом Дагестана по рукопашному бою.

Боец уже не в первый раз попадает в поле зрения полицейских. В январе этого года он уже был лишен прав на один месяц за езду без номеров. А за минувший год он собрал более 35 штрафов за различные нарушения на дороге.

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