Янукович: я не просил вводить войска на Украину

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В этот день три года назад произошли ключевые события Евромайдана, которые привели к смене власти и развитию военного конфликта в Донбассе. Виктор Янукович был вынужден экстренно покинуть свою резиденцию, а затем и страну. В годовщину госпереворота экс-президент рассказал новые подробности тех событий.

Встречу с российскими и украинскими журналистами, которая длилась больше часа, Виктор Янукович начал с заявления, передает "ТВ Центр". Экс-президент анонсировал обращение к ряду западных политиков. В письмах не только взгляд на события трехлетней давности, но и предложения по урегулированию украинского кризиса, который, уверен Янукович, не что иное, как результат очередного "цветного" сценария. Соглашение о Евроинтеграции, кстати, так и не случившегося, послужило тогда лишь предлогом к началу Майдана.

"Угрозы какие были – в этом соглашении явно были заложены очень невыгодные условия торговли для украинских товаропроизводителей. Украинские товары, особенно машиностроительная продукция, они совершенно не нужны европейскому рынку, там совершенно другие стандарты. А Россия, естественно, как наш стратегический партнер, защищая свой рынок, конечно, начала бы закрывать от товара Украины", - говорит Виктор Янукович.

К чему привела так называемая революция достоинства сегодня уже очевидно. За последние три года средняя заработная плата снизилась вдвое, тогда как инфляция составила 95%. Цены на топливо на фоне угольного кризиса продолжают расти. По уровню коррупции Украина приближается к показателям африканских стран. Это, похоже, понимают и в Киеве, где собирается очередной Майдан. Наказать виновных в преступлениях против народа, понизить тарифы и прекратить торговлю с Донбассом – главные требования недовольных ситуацией в стране. И таких в Незалежной, уверен Янукович, больше половины.

"Обесценилась национальная валюта, доходы населения упали. Сегодня средние доходы семьи приравниваются приблизительно к оплате квартиры за коммунальные услуги. А как все остальное? 60% населения сегодня фактически за чертой бедности", - восклицает экс-президент.

Рейтинги действующих на Украине политиков, напоминает Янукович, уверенно стремятся к нулю. Избежать досрочных президентских выборов в такой ситуации вряд ли удастся. Однако время чтобы переломить ситуацию в свою пользу у нынешней власти еще есть, и выполнить хотя бы часть обещаний, например, прекратить конфликт на востоке Украины. Это чуть ли ни главный лозунг предвыборной кампании Порошенко. И здесь единственный выход – выполнение Минских договоренностей. Другой вопрос, так ли нужно это самому президенту.

"Если вам нужен Донбасс, ну начните вы переговоры с этим народом, который там живет. Зачем вы издеваетесь и мучаете? Зачем появилась сейчас опять Авдеевка, обострение и так далее. И мы понимаем, что если война выгодна власти, то будет еще не одна Авдеевка. Это будет продолжаться неизвестно сколько. Сколько терпения хватит у стран, втянутых в этот конфликт, мы не знаем", - говорит Виктор Янукович.

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает произошедшее на Майдане три года спустя, Янукович назвал главный критерий. По словам экс-президента, никакая власть не стоит капли пролитой крови. Именно этим объясняя, почему не стал применять силу против протестующих в феврале 2014. Как и не стал, поправляет он журналистов, просить Россию о вводе войск на территорию Донбасса. Возвращаться в большую политику, уточнил Янукович, он не намерен. Но готов и дальше делать все, чтобы на его родине снова наступил мир.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".