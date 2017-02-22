Прощание с Виталием Чуркиным пройдет в Москве 24 февраля

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Гроб с телом Виталия Чуркина доставят в Москву в четверг, 23 февраля. Прощание с постоянным представителем России при ООН пройдет в пятницу. Виталий Чуркин скончался в понедельник за день до своего 65-летия.

Прощание с Виталием Чуркиным пройдёт в Москве 24 февраля. Как передает "ТВ Центр", об этом на брифинге в МИД сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова. В четверг гроб с телом доставят в Москву.

Соболезнования в связи с кончиной постоянного представителя России при ООН выразил президент США Дональд Трамп. В заявлении, распространённом Белым домом, Трамп отметил, что за 10 лет работы в Нью-Йорке российский дипломат сыграл важнейшую роль в сотрудничестве с США по ряду ключевых вопросов международной безопасности. Даже несмотря на то, что Вашингтон иногда не соглашался с позицией Москвы.

Одним из примеров такого расхождения мнений в 2015 году стал проект резолюции по Сребренице, подготовленный Великобританией и США и заблокированный Россией. Как заявил тогда Виталий Чуркин, документ был выдержан в антисербском ключе и мог спровоцировать рост напряжённости на Балканах.

Искреннюю поддержку со стороны России ценят в Сербии. Президент страны Томислав Николич посмертно наградил Виталия Чуркина орденом Сербского флага первой степени.

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