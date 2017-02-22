Собянин поручил подготовить площадки для строительства домов вместо "хрущевок"

Теги: Москва собянин путин жилье

В Москве стартует новый масштабный проект по сносу "хрущевок" и строительству современных домов. Программу одобрил Владимир Путин и поручил решить вопрос расселения жильцов пятиэтажек. В среду Сергей Собянин поручил подготовить первые стартовые площадки для строительства новых домов вместо "хрущевок".

Они живут по соседству уже много лет в практически одинаковых пятиэтажках. Но пока одни празднуют новоселье в только что сданных "под ключ", то есть с готовой отделкой, квартирах, другие сокрушаются: их дома не вошли в так называемую "сносимую" серию.

Московская программа сноса "хрущевок" принималась в 90-е годы, напоминает "ТВ Центр". Именно тогда было вынесено решение, к каким домам нужно подгонять экскаваторы как можно быстрее, а какие могут еще и постоять. Наследию массовой застройки советских времен, не попавшему в "cносимую" серию, оставили надежду в виде капительного ремонта, на который исправно теперь берут плату с жильцов. С виду, вроде, красиво: облицовка плиткой снаружи, перекладка всех коммуникаций внутри. По факту выяснилось: привести в божеский вид возможно далеко не все дома. И в некоторых случаях эффективнее и дешевле принять кардинальное решение о сносе, чем латать дыры.

А еще владельцам некоторых квартир в случае капитального ремонта пришлось бы пожертвовать балконами или дорогостоящими квадратными метрами. Например, чтобы поменять коммуникации, проходящие под квартирами на первом этаже нужно вскрывать пол, а трубы, проложенные в стене выносить наружу, превратив и так скромные по размерам кухни "хрущевок" в миниатюры.

Московские власти, последние пять лет активно обновляющие жилой фонд столицы, надеются расширить перечень домов так называемых "сносимых" серий. За поддержкой Сергей Собянин обратился к федеральному центру. И дело, скорее, даже не в деньгах. Москва финансы, хоть и немалые, на переселение обещает найти. Проблема в законодательстве: снести и построить новое дешевле, чем отремонтировать старое, но просто так подогнать экскаваторы к вроде бы на, первый взгляд, не находящимся в аварийном состоянии пятиэтажкам нельзя. Возникшую дилемму Сергей Собянин обсудил накануне с Владимиром Путиным.

"На сегодняшний день мы встали перед такой дилеммой. Мы собираем деньги с этих людей, для того чтобы капитально ремонтировать этот жилой фонд. Зайдя туда, мы увидели целый ряд серьезных проблем. Эти пятиэтажки были построены на срок "до строительства коммунизма", как Хрущев говорил, он предполагал, что, наверное, коммунизм наступит через 25, максимум 50 лет. Но 50 лет прошло, коммунизм не наступил", - сказал Сергей Собянин.

"Хорошо. Давайте сделаем это, но исходим из того, и я ожидаю именно такой организации работы, при которой все, что мы делаем, идет на пользу людям, улучшает их жизнь. А здесь возникают вопросы, связанные с расселением, с районами будущего места жительства. Нужно сделать так, чтобы это все людей устраивало", - ответил Путин.

"Такой проект требует огромных финансовых ресурсов, значительных организационных, административных затрат. Мы знаем, с чем сталкиваемся. Сегодня бюджет Москвы достаточно устойчивый. Мы имеем запас прочности. Поэтому, с точки зрения финансового запуска, видим возможности у города", - заверил мэр.

Непростая экономическая ситуация в стране на московских темпах строительства практически не отразилась. В столице даже прирост по этому показателю – 3%. По словам Сергея Собянина, чтобы переселить жильцов из "несносимых" серий пятиэтажек в комфортабельные новые квартиры, нужна лишь нормативная база. Московские власти обещают подготовить все необходимые предложения. Владимир Путин предварительно идею одобрил. Но с непременным условием, о котором Сергей Собянин и сам рассказал президенту: квартиры переселенцам должны будут предоставляться в тех же районах, где располагались старые пятиэтажки.

В среду мэр распорядился подготовить первые стартовые площадки для строительства домов вместо "хрущевок". Об этом Сергей Собянин написал на своей странице в Twitter.

Лилия Акиньшина, Никита Васильев, Петр Вершинин. "ТВ Центр".